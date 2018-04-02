"Мария-Ра" открылась в одном здании с будущей новой "Лентой"

На Северо-Западной, 155 в Барнауле открылся магазин сети "Мария-Ра". Местный ритейлер опередил питерскую "Ленту", которая с ноября 2017 года ремонтирует помещение в этом же здании.
На Северо-Западной, 155 до недавних пор работал магазин "AGA-Автомаг". Перед новым годом собственники продали помещение "Марии-Ра".
Сеть оперативно отремонтировала новую торговую точку и уже 28 марта открыла там свой магазин. В этом же здании "Лента" купила помещения бывшего "Холди", однако до сих пор не закончила ремонт.
В феврале менеджер по связям с общественностью "Ленты" Мария Филиппова сообщила, что компания планирует открыть супермаркеты весной. Она не уточнила, в какие конкретно месяцы откроются новые магазины.
В начале марта компания объявила о наборе персонала. На официальном сайте "Ленты" сообщается, что по данному адресу требуется только специалист по приему товара.
Накануне altapress.ru стало известно, что ритейлер планирует открыть гипермаркет XXL в ТЦ "Алтай" в этом или начале 2019 года.
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