Глава Барнаула увидел положительную динамику во всех сферах

Франк отметил рост объемов инвестиций в экономику, увеличение доходов бюджета, что, в свою очередь, позволяет направлять дополнительные средства на поддержку муниципальных образований.
«В результате по итогам 2019 года практически во всех сферах мы видим положительную динамику», — подчеркнул он.
По его словам, Барнаул в 2019 году ощущал финансовую поддержку края. Так, на выполнение местных полномочий столица из вышестоящих бюджетов получила 3,5 млрд рублей.
«Это во многом стало залогом успешной реализации поставленных целей и задач, среди которых национальные проекты, переселение из ветхого и аварийного жилья, благоустройство общественных и дворовых территорий строительство детских садов, школ, ремонт дорог, создание комфортной городской среды, улучшение качества жизни людей», — рассказал Франк.
В 2020 году эта работа продолжается, отметил глава города, добавив, что благодаря совместным усилиям и слаженной работе Барнаулу удастся реализовать все поставленные задачи.
«Конечно, складывающаяся эпидемиологическая ситуация внесет свои коррективы, и предстоит во многом изменить планы по развитию краевой столицы, но я уверен, что заложенный губернатором правительством фундамент позволит вернуться к нормальному функционированию экономики и выполнить все социальные обязательства перед горожанами», — отметил Франк.
Напомним, 28 мая губернатор Виктор Томенко отчитался о работе правительства Алтайского края, подчеркнув, что «год можно записать в актив».