Глава Барнаула Вячеслав Франк ознакомился с производством на предприятии «Ренессанс Косметик»

Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк. Вместе с градоначальником на производственную площадку выезжали председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун, председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Наталья Кротова и глава администрации Индустриального района Денис Летягин.

Директор ООО «Ренессанс Косметик» Наталия Радина, а также финансовый директор Оксана Панина и начальник производства Роман Стрельцов провели экскурсию по предприятию, отметив, что компания является одним из флагманов производства бытовой химии и косметики за Уралом.

Сегодня предприятие выпускает более 700 наименований продукции. В октябре этого года компания отметит свое 25-летие.

Среди видов выпускаемой продукции — стиральный порошок, шампуни, зубная паста, чистящие средства, жидкое мыл, гели для стирки и прочее. На производстве заняты порядка 250 человек.

Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Во время выезда на предприятие Вячеслав Франк посетил производственные цеха и поговорил с рабочими.

Мэру Барнаула рассказали, что в прошлом году компания приобрела новую экструзионно-выдувную линию для увеличения производительности ПЭ упаковки, обновило линию сыпучих средств.

Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Также главе города показали и другие образцы нового оборудования, закупленного предприятием — линию фасовки в цехе фасовки сухих смесей, аппарат для нанесения стикера, смеситель для линии и паллетайзер — это автоматическая машина для укладывания различной продукции на поддоны из дерева, пластика, металла.

Помимо этого в цех варки было закуплено лабораторное оборудование, которое разбивает твердые и жидкие частицы, и емкости.



Сегодня производственные площади «Ренессанс Косметик» составляют 15 тыс. кв. м. Только склад готовой продукции занимает площадь в 2592 кв. м и работа здесь никогда не останавливается — в месяц предприятие отгружает более 200 фур продукции.

Барнаульское предприятие «Ренессанс Косметик» посетил глава Барнаула Вячеслав Франк. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Мы не планируем останавливаться, ведь наша главная миссия — обеспечить потребителей качественной бытовой химией и косметикой российского производства, — подчеркнули сотрудники компании.

В настоящее время компания имеет широкую географию продаж. Продукция осваивает рынки на территории от Калининграда до Сахалина, реализуется в странах СНГ — Белоруссии, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, на территории КНР и Монголии.Также «Ренессанс Косметик» успешно сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями, такими как: «Магнит», «Лента», «Мария-РА», «О’кей», «Метро», «Новэкс», производя для них более 450 наименований бытовой химии и косметической продукции.В 2023 году компания стала победителем регионального этапа конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее предприятие-экспортер», лауреатом конкурса «Лучший товар Алтайского края» в номинации «Промышленные товары для населения».По словам руководства предприятия, продукцией «Ренессанс Косметик» пользуется каждый житель Алтайского края, каждый второй житель Новосибирской области и каждый третий Кемеровской области.

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