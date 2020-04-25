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Экономика

Глава ФНС пообещал малому и среднему бизнесу создать к 1 мая спасительный ресурс

Малый и средний бизнес получит к 1 мая специальный онлайн-ресурс, с помощью которого ему будут выплачиваться субсидии в размере 12 130 рублей (МРОТ) на одного работника. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров.

Налоги.
Налоги.
www.nalog.ru

О разработке он доложил президенту России Владимиру Путину на селекторном совещании в правительстве. ФНС отвечает за создание и внедрение такого ресурса для субъектов МСП.

«Мы сейчас стараемся сделать максимально комфортный инструмент, каким образом эти субсидии будут выплачиваться, для того чтобы людям было понятно, комфортно и быстро получить эти выплаты. С 1 мая я обязуюсь, безусловно, мы этот сервис запустим», — пообещал Егоров.

Выплаты в размере одного МРОТ на одного работника будут предоставляться предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Но в ФНС напоминают: количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с их численностью на 31 марта 2020 года.

Даниил Егоров также отметил, что субсидии на заработную плату не являются для субъектов МСП доходом, облагаемым налогом. Также от НДФЛ освобождены компенсационные выплаты стимулирующего характера медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также уточнить, относится ли предприятие к пострадавшим отраслям, можно на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».

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