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Экономика

Глава МЭР назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю и назвал необходимые для этого условия.

Объявление о работе.
Объявление о работе.
СС0

«Первое, о чем нужно говорить, — о том, чтобы уровень зарплаты и уровень производительности труда были высокими. Если эти два условия выполняются, в ситуации высоких доходов, высокой производительности и работодатели, и работники легко могут говорить и будут поддерживать идею четырехдневной рабочей недели», — заявил министр в интервью Business FM.

Сейчас же зачастую эта идея ассоциируется с тем, что будут меньше платить и производительность упадет, пояснил министр.

«Поэтому в первую очередь нужно решать вопросы повышения уровня дохода и производительности труда. Две эти задачи, решенные вместе, откроют возможности и для любых других решений в части, например, продолжительности рабочей недели. Здесь предстоит очень большая работа», — заключил глава МЭР.

В июне Медведев выразил мнение, что технологический прогресс рано или поздно приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Речь шла о «более лояльной организации рабочего времени»: гибких графиках, дистанционных форматов, вызова сотрудников по мере необходимости. В экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг, — отмечал премьер-министр.

В то же время вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что на первое место в этой теме встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат.

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