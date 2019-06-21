Глава Минэкономразвития признал ужасной ситуацию с микрофинансовыми организациями

В микрофинансовых организациях сложилась «ужасная ситуация», заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Люди, которые берут там деньги в кредит, попадают в долговую яму, из которой уже не могут выбраться, пояснил он.

В эфире телеканала «Россия 24» Орешкин отметил, что в этой сфере необходимо навести порядок. Также он подчеркнул, что нужно остановить рост «пузыря» потребкредитования и начать работу с теми гражданами, которые из-за кредитов оказались в сложной ситуации и не могут платить по долгам.

Министр добавил, что ряд предложений уже разработали, в том числе есть инициативы и у депутатов Госдумы, пишет «Росбалт». Озвучить эти идеи Орешкин пообещал, когда «придет время», но точные сроки не указал.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать микрокредиты и больше платить. Это привело к росту нагрузки на семейный бюджет.