3 июня 23°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Глава Минфина предупредил об угрозе обесценивания рубля и зарплат

Министр финансов России Антон Силуанов на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ-2021) призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, поскольку рост темпов инфляции в стране, достигший 5,9%, свидетельствует о «перегреве».

Антон Силуанов.
Антон Силуанов.
Анна Зайкова, altapress.ru

Силуанов предупредил, что если продолжать повышать объем расходов бюджета, то возрастет угроза обесценивания денег, социальных выплат, зарплат. Другими словами, расходы государства окажутся бесполезными и не повысят уровень жизни граждан.

По словам министра, чем дальше правительство будет затягивать отход от нынешней концепции, тем сложнее потом будет выходить из «сверхмягкой» бюджетной и денежно-кредитной политики, пишет Lenta.ru.

Трансляция сессии велась на сайте мероприятия.

В апреле Силуанов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в бюджете достаточно денег на реализацию инициатив, которые президент Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию. Он также спрогнозировал дефицит бюджета на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, а в последующие годы — на уровне 1%

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость