Глава Минфина предупредил об угрозе обесценивания рубля и зарплат

Министр финансов России Антон Силуанов на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ-2021) призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, поскольку рост темпов инфляции в стране, достигший 5,9%, свидетельствует о «перегреве».

Силуанов предупредил, что если продолжать повышать объем расходов бюджета, то возрастет угроза обесценивания денег, социальных выплат, зарплат. Другими словами, расходы государства окажутся бесполезными и не повысят уровень жизни граждан.

По словам министра, чем дальше правительство будет затягивать отход от нынешней концепции, тем сложнее потом будет выходить из «сверхмягкой» бюджетной и денежно-кредитной политики, пишет Lenta.ru.

Трансляция сессии велась на сайте мероприятия.

В апреле Силуанов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в бюджете достаточно денег на реализацию инициатив, которые президент Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию. Он также спрогнозировал дефицит бюджета на уровне 2,4% ВВП в 2021 году, а в последующие годы — на уровне 1%