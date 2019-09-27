Глава Минфина прокомментировал сообщения о приватизации Первого канала

Эти сообщения прокомментировал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
«В планах на трехлетку этого нет», — ответил он на вопрос журналистов, пишет РИА Новости.
Заработки и убытки
Ранее сообщалось, что Первый канал" в России зарабатывает больше всех, но несет колоссальные убытки.
Наибольшую выручку по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 млрд руб. «Первый» три года подряд уступает лидерство «России 1» по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке. Выручка всей ВГТРК в прошлом году не превысила 32,4 млрд руб.
У «Первого канала» «прочие доходы» составили лишь 7,6 млрд руб., что дало 6,8 млрд чистого убытка. Это самый высокий показатель среди федеральных каналов. По сравнению с 2017 годом чистый убыток «Первого канала» вырос в четыре раза.