Глава Минтруда допустил, что после окончания пандемии в стране будет 6 млн безработных

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что число безработных в России достигло 950 тыс. человек, сообщает ТАСС. И допустил, что по окончании пандемии количество безработных в России вырастет до 5−6 млн человек.

В последнее время наблюдается сдержанный темп роста безработицы, который прогнозировало Минтруда РФ, рассказал глава ведомства. Котяков также отметил, что увеличилось число граждан, которые обращаются в в центр занятости, чтобы найти работу.

Сценарное событие

«Когда мы говорим о (росте до) 5−6 млн человек, о которых сейчас говорит ВШЭ, — это в принципе одно из сценарных событий, которое на сегодняшний день Минтруд просчитывал у себя. То есть мы четко отследили тенденции, которые сегодня складываются на рынке. Мы понимаем, что при развитии событий один из сценариев соответствует именно такому уровню безработицы», — сказал министр.

Цифры

По данным на 16 апреля, в России было зарегистрировано 735 тыс. безработных. Согласно подсчетам по методике Международной организации труда, в России 3,7 млн безработных.

Однако зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков утверждает, что число безработных россиян выше, чем указывает Минтруд и Росстат, пишет «Газета.ru».

«Если обратиться к данным Росстата, то уже по состоянию на январь было 3,5 млн безработных. В настоящее время их порядка 4 млн», — привела слова Александра Шершукова интернет-газета.

Бедность. Бездомные. СС0

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что количество безработных в России может увеличиться до 8 млн человек из-за падения спроса и проблем бизнеса, вызванных пандемий коронавируса.

Трудоустройство

С начала апреля около 260 тыс. россиян нашли работу, многие из них устроились через интернет-ресурс «Работа в России», на котором зарегистрировано 150 тыс. организаций.

«Штатная численность этих организаций превышает 17 млн человек. Это практически соответствуют 30% объему рынка трудовых ресурсов в Российской Федерации», — сказал глава Минтруда.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ — 12130 рублей. Выплату могут получить только те, кто потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости в апреле — июне.