Глава Минтруда рассказал об «октябрьском росте» зарплат бюджетников

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из „майских“ указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе», — напомнил Топилин.
По его словам, в этом году регионы из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 млрд рублей.
Конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя, заметил Топилин, все зависит от ситуации в конкретном регионе. И у каждого региона своя схема повышения.
Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018-м.
Тем временем с нового года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышен на 117 рублей и составляет 11 тыс. 280 рублей, пишет «Росбалт». Таким образом МРОТ приравняли к прожиточному минимуму.