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Экономика
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Глава Минтруда рассказал об «октябрьском росте» зарплат бюджетников

В 2019 году зарплаты бюджетников, которые не вошли в «майские указы» президента от 2012 года, проиндексируют с 1 октября на 4,3%, заявил глава Минтруда и социальной защиты РФ Максим Топилин, пишет «РГ».

Глава Минтруда Максим Топилин.
Глава Минтруда Максим Топилин.
kremlin.ru

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из „майских“ указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе», — напомнил Топилин.

По его словам, в этом году регионы из федерального бюджета получат на сохранение этого баланса дополнительно 100 млрд рублей.

Конкретный размер и сроки повышения назвать нельзя, заметил Топилин, все зависит от ситуации в конкретном регионе. И у каждого региона своя схема повышения.

Что касается россиян в целом, то в этом году ожидается рост реальных зарплат, но более медленными темпами, чем в 2018-м.

Тем временем с нового года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышен на 117 рублей и составляет 11 тыс. 280 рублей, пишет «Росбалт». Таким образом МРОТ приравняли к прожиточному минимуму.

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