Глава ПФР сообщил, какую пенсию будут платить через год и как ее «повысить»

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал « Российской газете », как изменятся выплаты пенсионерам в ближашие пару лет и рассказал условие, при котором пенсии могут быть выше, чем ожидается.

Дроздов отметил, что к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей — это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы», — отметил глава ПФР.

При этом Дроздов сообщил и главное условие «повышения» пенсии.

«Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», — сказал он.

Также глава ПФР рассказал, что в январе этого года пенсии были проиндексированы на 6,6% и выросли в среднем на тысячу рублей. Впрочем, как он пояснил, это не значит, что у всех «подросло одинаково».

Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6% она должна была вырасти примерно на одну тысячу. Для тех, кто получает меньше, прибавка будет, соответственно, ниже, а для тех, кто больше, размер прибавки будет больше.

«Хочу напомнить, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты. В 2020 году ее сумма составила 5 686 тысяч», — порадовал Дроздов.

Ранее сообщалось, что курганской бабушке подняли пенсию на 1 рубль. В ПФР разъяснили, что и такой вариант возможен.