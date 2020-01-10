Курганской бабушке подняли пенсию на 1 рубль. Комментарий ПФР

В Курганском отделении пенсионного фонда прокомментировали пост в соцсетях, который возмутил горожан — обсуждалась прибавку к пенсии в 1 рубль 10 копеек.

«Моей бабушке принесли пенсию с добавкой 1 руб. 10 коп. Мы бабушке помогаем, она не нуждается, но второй день плачет от обиды», — написал внук в соцсети.

Мужчина уточнил, что женщина всю жизнь проработала, сейчас ей 75 лет, льготами не пользуется.

Многие комментаторы написали, что столкнулись с аналогичной ситуацией: «У мамы пенсия минимальная, тоже не прибавили совсем, она ждала этой прибавки. Поплакала. Ей обидно, что столько лет вкалывала за копейки».

В областном отделении пенсионного фонда подтвердили, что подобная прибавка может быть, пишет ura.ru.

Те пенсионеры, кому начислена минимальная пенсия, получают федеральные социальные доплаты. Таким образом, пенсия достигает размера прожиточного минимума — 8750 рублей. Прибавка же идет только на начисленную пенсию.

Пенсия , старость. Михаил Хаустов

«Пенсию женщины проиндексировали на 6,6%. Она достигла величины прожиточного минимума, и федеральная социальная доплата была сокращена. По итогу прибавка могла составить 1,1 рубля», — прокомментировала пресс-секретарь отделения Мария Метелева.

Ранее миллиардер, президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что у россиян низкие зарплаты и пенсии.

По его мнению, все это не способствует увеличению ВВП. Он также отметил, что без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что товар просто будет некому продавать.