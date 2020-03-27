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Экономика

Глава Сбербанка пообещал кредитные каникулы без неустоек и штрафов

Сбербанк объявил о кредитных каникулах на срок до полугода.

Герман Греф.
Герман Греф.
commons.wikimedia.org

Человечество «многие десятилетия не сталкивалось с кризисом, сравнимым с последствиями пандемии коронавируса», отметил глава финорганизации Герман Греф. В этой ситуации банк решил помочь всем пострадавшим клиентам, тем, кто заболел или вынужден находиться на карантине.

С каждым клиентом, который обратится за кредитными каникулами, Сбербанк решит вопрос индивидуально. Максимальный срок отсрочки составит шесть месяцев без начисления штрафов и неустоек, пишет bfm.ru.

При этом для получения «каникул» не нужно посещать отделение банка, отметил Греф. Подать заявление и документы можно в режиме онлайн на сайте банка.

Обращение Грефа опубликовано на сайте банка.

Между тем российские врачи готовятся к «взрывной» ситуации в связи с Covid-19. Ситуация будет напоминать ядерную реакцию, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николай Малышев.

По словам Малышева, уже сейчас число заболевших увеличивается с геометрической прогрессией, следовательно, дальше будет только хуже.

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