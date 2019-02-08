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Экономика

Глава Сбербанка заявил, что не дает денег в долг

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что он предпочитает не давать деньги в долг даже близким друзьям.

Герман Греф.
Герман Греф.
commons.wikimedia.org

«Чтобы не осложнять с ними <друзьями> отношения», — объяснил Греф в интервью ТАСС. Дело в том, что ранее он часто попадал в ситуацию, когда друзья не возвращали ему деньги, взятые в долг.

«Не столько жалел о потерянных деньгах, сколько сетовал, что люди способны на поведение, которое не укладывается в мою систему координат», — говорит Герман Греф, пишет ura.ru.

Ранее Герман Греф заявил, что в скором времени совершать денежные переводы внутри территориальных банков Сбербанка можно будет без комиссий. Точные сроки нововведения бизнесмен не уточнил.

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