Глава Сбербанка заявил, что не дает денег в долг

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что он предпочитает не давать деньги в долг даже близким друзьям.

«Чтобы не осложнять с ними <друзьями> отношения», — объяснил Греф в интервью ТАСС. Дело в том, что ранее он часто попадал в ситуацию, когда друзья не возвращали ему деньги, взятые в долг.

«Не столько жалел о потерянных деньгах, сколько сетовал, что люди способны на поведение, которое не укладывается в мою систему координат», — говорит Герман Греф, пишет ura.ru.

Ранее Герман Греф заявил, что в скором времени совершать денежные переводы внутри территориальных банков Сбербанка можно будет без комиссий. Точные сроки нововведения бизнесмен не уточнил.