Глава ЦБ пообещала ограничить выдачу кредитов россиянам при первой возможности

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сложившаяся ситуация на рынке потребкредитования потребует от ЦБ быстро перейти к прямым запретам на выдачу отдельных ссуд.

Регулятор утвердит эти меры сразу же, получив необходимые полномочия, сообщает РБК.

Глава ЦБ рассказала, что в Госдуму уже внесли законопроект, расширяющий инструментарий ЦБ. Однако его пока не приняли из-за разногласий с правительством.

«Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее», — подчеркнула она.

Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов россиянам при первой возможности.

Законопроект о прямых количественных ограничениях в сфере кредитования внесли в Госдуму весной 2021 года, пишет Lenta.ru. Если его примут, ЦБ сможет запрещать банкам и микрофинансовым компаниям выдавать некоторые виды ссуд сверх установленной нормы.

Предельную долю выдач кредитов «с ограничениями» и виды таких ссуд должен определять совет директоров Центробанка.

Ранее стало известно, сколько россиян никогда не брали кредиты — около 15%. А 85% экономически активного населения в России имели или имеют действующие кредиты.