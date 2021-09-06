Стало известно, сколько россиян никогда не брали кредиты

Около 15% россиян никогда не брали кредиты, рассказали RT в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

85% экономически активного населения в России имели или имеют действующие кредиты. На этой отметке данный показатель зафиксировался приблизительно в 2015 году и с тех пор эта доля остается примерно одинаковой.

В начале сентября просроченная задолженность россиян перед банками достигнет рекордной отметки в 955 млрд рублей, а уже в следующем году может превысить один триллион, рассказал президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, пишет Lenta.ru.

Между тем российские банки не спешат выдавать кредиты до зарплаты, чтобы предоставить россиянам альтернативу дорогим микрозаймам.