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Экономика

Глава ЦБ рассказала о негативных последствиях от раздачи денег населению

Печатание и раздача денег россиянам не разгонит экономику, а приведет к инфляции, уверена глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет «Комсомольская правда».

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

«Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — отметила она.

Набиуллина также сказала, что снижение ключевой ставки до нулевых значений привело бы к резкому росту инфляции: «Это точно были бы двузначные цифры. Было бы сразу несколько тяжелых последствий. Во-первых, упал бы курс рубля. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие».

Объясняя, почему в развитых странах такого не происходит, Набиуллина сказала, что у них «накопился опыт, доверие к властям», пишет Lenta.ru. Поэтому никто не бежит в магазины, а все понимают — если и будет скачок, то инфляция быстро придет в норму.

По словам главы ЦБ, в развитых странах повышение ставки может стать проблемой из-за больших долгов. В ЦБ считают, что в течение ближайших месяцев инфляция, вероятно, еще немного повысится, а ее понижение начнется осенью.

Ранее Росстат заявил об ускорении инфляции. С начала 2021 года продовольственные товары в РФ подорожали на 4,85%.

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