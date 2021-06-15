Глава Центробанка заявила, что экономика России восстановилась до докризисного уровня

Российская экономика восстановилась до докризисного уровня, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме отчет о работе ЦБ за 2020 год, пишет ТАСС .

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», — сказала она.

Глава Банка России также заявила, что регулятор будет продолжать «закручивать гайки», пока не увидит, что участники финансового рынка ведут себя добросовестно.

«Мы будем здесь продолжать „закручивать гайки“, пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентами, а не выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом», — заявила Набиуллина.

По ее словам, сейчас ЦБ РФ вводит ключевые информационные продукты по каждому продукту финрынка, где просто и коротко описаны основные параметры и риски продукта.

Ранее президент РФ Владимир Путин увидел выход российской экономики из пандемийного кризиса. Он также подчеркнул, что благодаря предпринимателям стране удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся мир в 2020 году.