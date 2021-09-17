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Экономика

Глава Центробанка заявила, что инфляция в сентябре вырастет до 7%

Инфляция в России сейчас находится на пиковых значениях, в сентябре она может незначительно вырасти — до 7%, в интервью РБК заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина.
duma.gov.ru

Однако в четвертом квартале начнет снижаться под влиянием того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов, и того, что будет сказываться эффект от цикла ужесточения денежно-кредитной политики, которое ЦБ начал с марта.

По словам Набиуллиной, регулятор ждет возвращения инфляции к 4% через год — во втором полугодии 2022 года, пишет bfm.ru.

Набиуллина считает, что устойчивые темпы роста российской экономики, которые не будут создавать избыточного инфляционного давления и с учетом запланированных структурных мер правительства, составят 2−3% в год.

Ранее Эльвира Набиуллина в интервью Financial Times заявила, что инфляция в России станет долгосрочным явлением.

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