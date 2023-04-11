11 апреля
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Экономика

Глава ВТБ призвал возобновить приватизацию в России

Глава ВТБ Андрей Костин выступил за перезапуск процесса приватизации в России для финансирования приоритетных проектов, пишет РБК.

Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
kremlin.ru

По мнению Костина, перезапуск приватизации мог бы обеспечить новую модель роста российской экономики. Глава ВТБ убежден — это позволит успешно привлечь в бюджет средства на рыночных условиях.

Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал, пишет bfm.ru. Деньги в стране есть, уверен банкир.

Ранее глава ВТБ призвал российские банки отказаться от расчетов в долларах и евро. Костин уверен — не следует верить в «двухуровневую систему», в которой есть санкционные и несанкционные банки.

По его словам, уход от доллара и евро — «жизненно важная» задача.

Глава ВТБ утверждает, что банковский сектор должен научиться расчетам в юанях, тенге, рублях и других валютах.

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