29 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

О вероятном объединении ВТБ с «Открытием» и РНКБ сообщили СМИ

ВТБ, банк «Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) могут объединиться, сообщает «Коммерсантъ».

Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
kremlin.ru

По информации источника, с таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился глава ВТБ Андрей Костин, идею уже поддержали в Центробанке.

Как утверждают в правительстве, объединение государственных финансовых активов «на базе сильного игрока» станет экономически и политически обоснованным решением, консолидация позволит оптимизировать бюджетные расходы по стабилизации банковского сектора, пишет Газета.Ru.

Эксперты считают, что таким образом банки смогут «сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» зачастую дублируют друг друга, и тратах на персонал.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость