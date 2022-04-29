О вероятном объединении ВТБ с «Открытием» и РНКБ сообщили СМИ

ВТБ, банк «Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) могут объединиться, сообщает « Коммерсантъ ».

По информации источника, с таким предложением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился глава ВТБ Андрей Костин, идею уже поддержали в Центробанке.

Как утверждают в правительстве, объединение государственных финансовых активов «на базе сильного игрока» станет экономически и политически обоснованным решением, консолидация позволит оптимизировать бюджетные расходы по стабилизации банковского сектора, пишет Газета.Ru.

Эксперты считают, что таким образом банки смогут «сэкономить на отделениях», которые у ВТБ и «Открытия» зачастую дублируют друг друга, и тратах на персонал.