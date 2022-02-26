Московские застройщики уверены: санкции против банков не отразятся на проектном финансировании

Западные санкции, объявленные в отношении российских банков, не повлияют на кредитование отечественных застройщиков. Об этом представители крупных девелоперских компаний сообщили информагентству РИА Недвижимость .

Финдиректор российской компании «Сити-XXI век» (клиента Сбербанка) Константин Холопов рассказал, что проектные кредиты обеспечены средствами потребителей, сконцентрированными на счетах эскроу. Они не зависят от «заимствований на внешнем рынке».

Спикер также добавил: расчеты ведутся в российской валюте через платежные системы Банка России посредством отечественных финорганизаций. Вдобавок при необходимости можно обратиться за услугами к коммерческим банкам, которые не подпадают под санкции.

Кредит. СС0

«Санкции, введенные против ряда финансовых институтов России, не касаются нашей компании. Все проекты, по которым мы ведм строительство, имеют бесперебойное финансирование. Линии проектного финансирования открыты в рублях, операции по которым проводятся в прежнем режиме», — сообщили информагентству в компании МИЦ.

Московская строительная организация является клиентом нескольких банком, среди которых Сбер и Совкомбанк.

Вице-президент мультиформатной федеральный девелоперской компании GloraX Александр Андрианов добавил к вышесказанному: банки-партнеры застройщиков были готовы к разным сценариям развития ситуации на мировой арене.

Стройка. Михаил Хаустов

«Сейчас эта ситуация на нас никак не сказывается», — подчеркнул он.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал ряд указов о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он начале специальной военной операции на Украине. США и страны Запада в ответ объявили санкции в отношении крупнейших российских финансовых организаций: Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка и банка «Россия».