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Недвижимость

Барнаульцы массово начали отказываться от продажи недвижимости

Риелторы и застройщики Барнаула рассказали, что собственники квартир начали массово отказываться от продажи недвижимости.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
СС0

Панические настроения подтвердили руководители агентств недвижимости. Решение клиентов касаются всех типов объектов, пишет «Толк».

«Именно сегодня после утренних новостей нам звонят клиенты и просят скрыть объявления. До этого продажи шли в обычном режиме», — заявил руководитель агентства недвижимости «Этажи-Барнаул» Роман Елизаров.

По словам руководителя «Семейного оператора недвижимости» Павла Прядко, люди боятся продать свой объект, остаться с обесценившимся рублем и не успеть купить что-то стоящее за эти деньги.

Риелтор говорит, что проводит встречи с людьми, обсуждает с ними разное развитие ситуации.

«95−98% страхов только в наших головах и они не сбываются», — говорит он.

При этом ажиотажный спрос появился и у инвесторов, которые хотят вложить имеющиеся средства в недвижимость.

Часть барнаульских застройщиков заявили, что работают в штатном режиме, а вот компания «Селф» отметила повышенную активность покупателей.

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