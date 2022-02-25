Барнаульцы массово начали отказываться от продажи недвижимости

Панические настроения подтвердили руководители агентств недвижимости. Решение клиентов касаются всех типов объектов, пишет «Толк».
«Именно сегодня после утренних новостей нам звонят клиенты и просят скрыть объявления. До этого продажи шли в обычном режиме», — заявил руководитель агентства недвижимости «Этажи-Барнаул» Роман Елизаров.
По словам руководителя «Семейного оператора недвижимости» Павла Прядко, люди боятся продать свой объект, остаться с обесценившимся рублем и не успеть купить что-то стоящее за эти деньги.
Риелтор говорит, что проводит встречи с людьми, обсуждает с ними разное развитие ситуации.
«95−98% страхов только в наших головах и они не сбываются», — говорит он.
При этом ажиотажный спрос появился и у инвесторов, которые хотят вложить имеющиеся средства в недвижимость.
Часть барнаульских застройщиков заявили, что работают в штатном режиме, а вот компания «Селф» отметила повышенную активность покупателей.