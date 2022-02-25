Поставщики и торговые сети готовятся к ажиотажному спросу

Ряд крупных торговых сетей в России увеличили объемы заказов продуктов длительного хранения, как это было в первую волну пандемии, узнал « Коммерсант ».

Как сообщили в ассоциации «Руспродсоюз», на неделе 16−22 марта 2020 года объем закупок сетей в натуральном выражении на 17,4% превышал значения предновогодней недели, в несколько раз выросли продажи продуктов.

У региональных ритейлеров уже есть проблемы с закупкой валюты для оплаты импортных товаров, есть риски разрыва логистических цепочек, потому разумно сделать запасы, считает председатель координационного совета Союза независимых сетей Дмитрий Шадрин.

В Белгородской и Курской областях 24 февраля уже отмечался повышенный спрос на продукты и топливо на фоне начала военной операции на Украине.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявили, что все магазины в приграничных регионах работают в штатном режиме и полностью обеспечены всеми товарами первой необходимости, а склады дополнительно загружаются ключевыми позициями.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

В магазинах и распределительных центрах «Ленты» есть запас товаров первой необходимости, нужный для удовлетворения спроса, заверил представитель сети. Предпосылок для нехватки каких-либо продуктов нет, добавили в «Ленте».

В Ozon сообщили, что продукты питания длительного хранения «пользуются популярностью», но говорить о потребительской панике не стоит.

С проблемами столкнулись и участники фармацевтического ритейла. Гендиректор аптечной сети «Фарма» Александр Миронов сообщил, что ряд дистрибуторов закрыли прием новых заказов на лекарства, ожидая повышения цен на импортные препараты. Такая ситуация наблюдается каждый кризис, когда происходят валютные скачки.

Представитель аптечной сети «Фармия» Роман Кубанев прогнозирует, что импортные лекарства в ближайшее время подорожают на 10−30%, а за ними последует аналогичная реакция отечественных производителей.