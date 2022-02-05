Две новосибирские торговые сети ограничили наценки на социально значимые продукты

Торговые сети «Быстроном» и «Продсиб» ограничили наценки на социально значимые продукты, сообщили в Новосибирском УФАС.

В «Быстрономе» товары с ограниченной наценкой выделят ценником желтого цвета.

Ограничение коснется 1−2 позиций таких категорий товаров, как чай, сахар, мука, гречневая крупа, макаронные изделия, пшено, свинина, мясо курицы, рыба, масло сливочное, хлеб, лук, яблоки, молоко, яйцо, картофель, капуста и морковь.

Продукты по специальной цене возможно будет купить со скидочной картой сети или при общей сумме разовой покупки более 900 рублей без предъявления карты.

«Продсиб» также ограничила наценки на определенные позиции и отметила их на полках специальным ценником «социальная цена».

«Срок действия ограничения вводится с 1 февраля 2022 года и продлится в торговой сети „Быстроном“ — до 31 июля 2022 года, в торговой сети „Продсиб“ — до 1 мая 2022 года», — добавили в УФАС.

Отметим, что в Алтайском крае представлены магазины «Быстроном»: один в Барнауле и два в Бийске.