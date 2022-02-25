Оттенки серого стекла и металла: Ракшины построят новый ТЦ рядом со сквером в Барнауле

Торговый центр с офисным зданием высотой в девять этажей компания «Мария-Ра» (принадлежит семье Ракшиных) построит в Индустриальном районе на ул. Балтийская, 116. По заверениям проектировщиков объекта новый ТЦ поспособствует решению проблемы транспортного коллапса в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке.

Игра с объемами

Эскизный проект нового здания застройки территории в границах улиц Балтийская, Сергея Ускова и Взлетная разработали в архитектурно-конструкторском бюро «Инновация». Он разместится в глубине участка за серо-оранжевой «коробкой» торгового центра «Мария-Ра» на ул. Балтийская, 116.

Визуализация проекта нового торгово-офисного центра компании «Мария-Ра» на ул. Балтийская , 116. АКБ «Инновация».

По словам авторов, здесь появится два объема — одноэтажный и девятиэтажный.

В первом разместятся развлекательная зона с игровым центром, местами для проведения семейного досуга и фудкорт с ресторанами, пиццериями, шашлычными и т.д. Во втором будут только офисные помещения. Зоны разделит широкий коридор.

По словам представителя «Инновации» Андрея Бурмага, разрабатывая проект архитекторы решили «поиграть объемами», чтобы не выстраивать все здания на одном уровне.

Визуализация проекта нового торгово-офисного центра компании «Мария-Ра» на ул. Балтийская , 116. АКБ «Инновация».

Так, одноэтажная часть, которую пристроят к уже стоящему ТЦ высотой 8,6 м, будет чуть ниже — на уровне 7 м. Сразу за ней встанет офисная девятиэтажка из стекла и металла.

Модный оттенок

Для оформления фасада «стекляшки» архитекторы выбрали серый цвет в угоду уже построенным рядом зданиям. Он представлен в двух вариациях оттенка — темном и светлом.

«Мы решили все же поддержать более темный оттенок, так как он сейчас находится в тренде», — пояснил Бурмага.

Визуализация проекта нового торгово-офисного центра компании «Мария-Ра» на ул. Балтийская , 116. АКБ «Инновация».

По мнению проектировщиков, благодаря большой площади остекления, здание не будет выглядеть огромным монолитом с глухими стенами. А свет из офисов и лестничных маршей дополнительно «оживит» фасад объекта в темное время суток.

По заверениям автора, к зданию обеспечен удобный и безопасный доступ с любой стороны. Для пешеходов оборудованы тротуары и переходы, а для автолюбителей — просторные парковки на 200 машиномест, которые разместятся вдоль главного и бокового фасадов нового здания.

Средство от пробок

В ходе презентации архитектор подчеркнул: в постоянно растущем районе с плотной жилой застройкой назрела необходимость появления нового торгово-офисного объекта. Во-первых, он станет дополнительной точкой притяжения для населения, где люди смогут проводить свой досуг. Во-вторых, сюда сможет переехать ряд компания, что способствует разгрузке центр города.

Автомобили. Пробка. Анна Зайкова , altapress.ru.

«Мы решили обеспечить дополнительными арендными местами тех, кто живет в Индустриальном районе. Сотрудникам таких компаний не придется ехать в центр Барнаула, благодаря чему можно уменьшить пробки. Это особенно важно на фоне грядущей реконструкции моста на Новом рынке и избежать транспортного коллапса», — отметил архитектор.

«Жизнерадостный» белый

Бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко не разделил радужного взгляда докладчика на внешний вид будущего объекта из-за серого цвета фасадов.

По мнению эксперта «днем остекление будет восприниматься темной массой». Вкупе с серой полосой фриза сверху, здание станет создавать «очень мрачное впечатление». И даже реплика докладчика о выборе «правильного оттенка серого», не смогла убедить эксперта в правильности выбранного цветового решения.

Визуализация проекта нового торгово-офисного центра компании «Мария-Ра» на ул. Балтийская , 116. АКБ «Инновация».

Проектировщикам порекомендовали использовать белые светлые, доминирующие элементы.

«Это нужно для того, чтобы здание, находящееся в центре композиции градостроительного узла, выглядело более жизнерадостным», — подчеркнул Боженко.

Положительное заключение ГИБДД

Смутила экспертов градсовета и перспектива неблагоприятной транспортной и пешеходной ситуации, которая может возникнуть вокруг нового торгово-офисного здания. Андрей Бурмага ответил на это: на сегодняшний день к будущему объекту обеспечен доступ со стороны ул. Балтийская. В планах — добавить въезд с ул. Сергея Ускова и пр. Энергетиков.

Вид на Индустриальный район. Источник: пресс-служба «Единой России»

К обсуждению подключилась представитель компании «Мария-Ра» Мария Медведева. Она пояснила: сейчас ведется работа по реконструкции проспекта. Со временем здесь появятся дополнительные дорога, тротуары и пешеходный переход.

«Мы разрабатывали проект организации дорожного движения и согласовывали его с комитетом по благоустройству и в том числе с ГИБДД. Есть положительное заключение», — заметила Медведева.

Сергей Боженко усомнился в том, что Госавтоинспекция согласовала представленные в проекте въезды. По его мнению, от такого варианта проезда лучше отказаться, ведь впоследствии это может провоцировать ДТП. Эксперту напомнили про презумпцию невиновности.

Визуализация проекта нового торгово-офисного центра компании «Мария-Ра» на ул. Балтийская , 116. АКБ «Инновация».

«Если представитель компании говорит, что есть положительное заключение ГИБДД, значит, так оно и есть», — отметил вице-мэр Андрей Федоров.

«Если речь идет о въезде с ул. Балтийской, то тут схема была разработана не нами. В ходе строительства первой очереди, данный въезд уже был. И это было не наше решение», — пояснила Медведева.

В завершение обсуждения члены градостроительного совета все же согласовали проект нового торгово-офисного здания компании «Мария-Ра», но с оговоркой. Проектировщики должны будут доработать его в соответствии с высказанными замечаниями.