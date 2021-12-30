На хранение государству перейдут биометрические данные клиентов банков

Соответствующий механизм будет разработан в следующем году, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, данные будут передавать в уже существующую Единую биометрическую систему (ЕБС), а самим банкам хранить переданные данные не разрешат.

Именно в эту базу будут стекаться биометрические данные россиян. В 2018 году ее создали по инициативе тогда еще Минкомсвязи и Банка России. За три года в ЕБС зарегистрировались около 216 тыс. пользователей.

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что биометрические данные россиян должны храниться в единой и защищенной государственной информационной системе. И вот теперь банки хотят заставить передать собранную ими ранее биометрию, а затем ограничить доступ этим же банкам к этим же данным, пишет bfm.ru.

По словам Хинштейна, из системы, которую будет администрировать Минцифры, банки и другие коммерческие организации смогут получать только «легкую» биометрию для подтверждения личности человека.

Ранее барнаульцы заподозрили светофор в «сборе биометрических данных».