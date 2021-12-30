1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

На хранение государству перейдут биометрические данные клиентов банков

В России могут обязать банки передавать биометрию клиентов государству. С 30 декабря единой биометрической системе ЕБС присваивается статус государственной информационной системы.

Отпечаток пальца.
Отпечаток пальца.
СС0

Соответствующий механизм будет разработан в следующем году, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, данные будут передавать в уже существующую Единую биометрическую систему (ЕБС), а самим банкам хранить переданные данные не разрешат.

Именно в эту базу будут стекаться биометрические данные россиян. В 2018 году ее создали по инициативе тогда еще Минкомсвязи и Банка России. За три года в ЕБС зарегистрировались около 216 тыс. пользователей.

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что биометрические данные россиян должны храниться в единой и защищенной государственной информационной системе. И вот теперь банки хотят заставить передать собранную ими ранее биометрию, а затем ограничить доступ этим же банкам к этим же данным, пишет bfm.ru.

По словам Хинштейна, из системы, которую будет администрировать Минцифры, банки и другие коммерческие организации смогут получать только «легкую» биометрию для подтверждения личности человека.

Ранее барнаульцы заподозрили светофор в «сборе биометрических данных».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость