Глава ВТБ прокомментировал инициативу об отмене НДФЛ для бедных

В условиях кризиса необходимо определить сферы, нуждающиеся в поддержке в первую очередь, поскольку «не самые бедные сегодня могут стать бедными позднее», отметил Костин.
Банкир пояснил, что человек, который сейчас работает и получает зарплату, из-за пандемии рискует лишиться заработка и остаться без средств к существованию. Те же, кто получает пособие по безработице, сохранят этот доход, поскольку он гарантирован.
«В обычном режиме отмена НДФЛ для бедных — это самая простая мера, но сейчас для нее не время», — сказал Костин в интервью РБК.
Ранее председатель ВТБ Андрей Костин предложил ЦБ предоставить банкам «дешевые» деньги.
Целевое вливание дешевой ликвидности в банковскую систему позволит поддержать граждан и бизнес, снизив нагрузку на бюджет, уверен банкир.
Между тем Госдума рассмотрит освобождение от НДФЛ доплаты врачам, лечащим пациентов с коронавирусом, пишет Nerws.ru.