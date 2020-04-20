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20 апреля
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Экономика

Глава ВТБ прокомментировал инициативу об отмене НДФЛ для бедных

Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что сейчас не самое подходящее время для освобождения граждан с низкими доходами от уплаты НДФЛ.

Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
kremlin.ru

В условиях кризиса необходимо определить сферы, нуждающиеся в поддержке в первую очередь, поскольку «не самые бедные сегодня могут стать бедными позднее», отметил Костин.

Банкир пояснил, что человек, который сейчас работает и получает зарплату, из-за пандемии рискует лишиться заработка и остаться без средств к существованию. Те же, кто получает пособие по безработице, сохранят этот доход, поскольку он гарантирован.

«В обычном режиме отмена НДФЛ для бедных — это самая простая мера, но сейчас для нее не время», — сказал Костин в интервью РБК.

Ранее председатель ВТБ Андрей Костин предложил ЦБ предоставить банкам «дешевые» деньги.

Целевое вливание дешевой ликвидности в банковскую систему позволит поддержать граждан и бизнес, снизив нагрузку на бюджет, уверен банкир.

Между тем Госдума рассмотрит освобождение от НДФЛ доплаты врачам, лечащим пациентов с коронавирусом, пишет Nerws.ru.

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