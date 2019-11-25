Глава ВТБ рассказал, в какой валюте нужно хранить сбережения

Россиянам лучше хранить свои деньги в рублях, так как стабильность российской валюты в будущем не вызывает сомнений, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я за рубль всегда, сейчас — точно абсолютно… Все равно ставки выше по рублю», — приводит его слова RT.

Рубль даже на фоне санкций и снижения цен на нефть показал небольшое укрепление, передает агентство Nation News. По мнению главы банка, основываясь на этом можно сделать вывод, что в будущем с курсом рубля не будет проблем.

Ранее сообщалось, что у 59% россиян нет сбережений, пишет ura.ru. Чтобы начать комфортно откладывать деньги, им нужен доход от 35 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Из тех, кто все-таки сберегает, треть (32,4%) делают это «нерегулярно и точечно»: откладывают с продажи имущества, при получении наследства или материальной помощи от родственников.

Остальные 58% регулярно откладывают деньги с зарплаты, 9,6% — с премии. Более половины россиян, которые копят средства, сберегают небольшую долю дохода — от 5% до 10%, 28% опрошенных — меньше 5%.

Бизнес. Деньги. СС0

Между тем в Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян в 2019 году. Он сделал это заявление после представления обновленного прогноза министерства на 2020−2024 годы и актуализированного прогноза на текущий год.

Путин о доходах

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил, что доходы россиян растут слишком медленно и это «не может нас не беспокоить». Глава государства особо подчеркнул, что рост зарплат почти никак не отражается на доходах населения.