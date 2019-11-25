Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 ноября -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Глава ВТБ рассказал, в какой валюте нужно хранить сбережения

Россиянам лучше хранить свои деньги в рублях, так как стабильность российской валюты в будущем не вызывает сомнений, заявил глава банка ВТБ Андрей Костин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
Глава ВТБ Андрей Костин у президента РФ.
kremlin.ru

«Я за рубль всегда, сейчас — точно абсолютно… Все равно ставки выше по рублю», — приводит его слова RT.

Рубль даже на фоне санкций и снижения цен на нефть показал небольшое укрепление, передает агентство Nation News. По мнению главы банка, основываясь на этом можно сделать вывод, что в будущем с курсом рубля не будет проблем.

Ранее сообщалось, что у 59% россиян нет сбережений, пишет ura.ru. Чтобы начать комфортно откладывать деньги, им нужен доход от 35 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Из тех, кто все-таки сберегает, треть (32,4%) делают это «нерегулярно и точечно»: откладывают с продажи имущества, при получении наследства или материальной помощи от родственников.

Остальные 58% регулярно откладывают деньги с зарплаты, 9,6% — с премии. Более половины россиян, которые копят средства, сберегают небольшую долю дохода — от 5% до 10%, 28% опрошенных — меньше 5%.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Между тем в Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян в 2019 году. Он сделал это заявление после представления обновленного прогноза министерства на 2020−2024 годы и актуализированного прогноза на текущий год.

Путин о доходах

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил, что доходы россиян растут слишком медленно и это «не может нас не беспокоить». Глава государства особо подчеркнул, что рост зарплат почти никак не отражается на доходах населения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость