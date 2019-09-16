Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 сентября 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Подсчитана сумма дохода, при котором россиянам будет комфортно копить

Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. рублей на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Это выяснилось в результате опроса, проведенного по заказу страховой компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие», пишет РБК.

Исследование показало, что 59% населения не имеют вообще никаких сбережений.

Из тех, кто все-таки сберегает, треть (32,4%) делают это «нерегулярно и точечно»: откладывают с продажи имущества, при получении наследства или материальной помощи от родственников. Остальные 58% регулярно откладывают деньги с зарплаты, 9,6% — с премии. Более половины россиян, которые копят средства, сберегают небольшую долю дохода — от 5% до 10%, 28% опрошенных — меньше 5%.

59% опрошенных откладывают наличные рубли, и 30% копят на депозите, пишет bfm.ru. В валюте копят 5,4%, доли открытых индивидуальных инвестсчетов, вложений в биржевые инструменты (ПИФы, акции и облигации), а также полисов страхования жизни составляют менее 1% каждая.

Деньги.
Деньги.
СС0

В телефонном опросе приняли участие 1500 человек.

Между тем в Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян в 2019 году. Он сделал это заявление после представления обновленного прогноза министерства на 2020−2024 годы и актуализированного прогноза на текущий год.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил, что доходы россиян растут слишком медленно и это «не может нас не беспокоить». Глава государства особо подчеркнул, что рост зарплат почти никак не отражается на доходах населения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость