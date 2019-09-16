Подсчитана сумма дохода, при котором россиянам будет комфортно копить

Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. рублей на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги.

Это выяснилось в результате опроса, проведенного по заказу страховой компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие», пишет РБК.

Исследование показало, что 59% населения не имеют вообще никаких сбережений.

Из тех, кто все-таки сберегает, треть (32,4%) делают это «нерегулярно и точечно»: откладывают с продажи имущества, при получении наследства или материальной помощи от родственников. Остальные 58% регулярно откладывают деньги с зарплаты, 9,6% — с премии. Более половины россиян, которые копят средства, сберегают небольшую долю дохода — от 5% до 10%, 28% опрошенных — меньше 5%.

59% опрошенных откладывают наличные рубли, и 30% копят на депозите, пишет bfm.ru. В валюте копят 5,4%, доли открытых индивидуальных инвестсчетов, вложений в биржевые инструменты (ПИФы, акции и облигации), а также полисов страхования жизни составляют менее 1% каждая.

Деньги. СС0

В телефонном опросе приняли участие 1500 человек.

Между тем в Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян в 2019 году. Он сделал это заявление после представления обновленного прогноза министерства на 2020−2024 годы и актуализированного прогноза на текущий год.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил, что доходы россиян растут слишком медленно и это «не может нас не беспокоить». Глава государства особо подчеркнул, что рост зарплат почти никак не отражается на доходах населения.