В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Он сделал это заявление после представления обновленного прогноза министерства на 2020−2024 годы и актуализированного прогноза на текущий год. В результате с учетом фактических данных темп роста снизился до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее, отмечают РИА Новости.

Орешкин также сообщил, что в 2021 году рост показателя составит 2,2%, а в 2022 увеличится на 2,3%, как и в 2023. В 2024 ожидается рост на 2,4%. Отметим, что реальными располагаемыми доходами называются доходы за вычетом обязательных платежей, которые скорректированы на инфляцию.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам заявил, что доходы россиян растут слишком медленно и это «не может нас не беспокоить». Глава государства особо подчеркнул, что рост зарплат почти никак не отражается на доходах населения.