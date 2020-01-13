Главный пекарь рассказал, подорожает ли ржаной хлеб на Алтае, как по всей России

Рост цен на хлеб в нашем регионе, в том числе ржаной, скорее всего, не превысит уровня инфляции. Об этом altapress.ru сообщил президент «Гильдии пекарей и кондитеров Алтайского края» Борис Беньковский. При этом, по его словам, ситуация в отрасли остается достаточно тревожной.

В нынешнем сезоне из-за невысокого урожая цена на рожь в Алтайском крае фактически приблизилась к цене пшеницы. Согласно данным Алитайкрайстата, в ноябре 2019 года тонна ржи стоила в среднем 11,1 тыс. рублей, пшеницы — 11,7 тыс.

Годом ранее цена на рожь была на 30% ниже.

Борис Беньковский,

президент Гильдии пекарей и кондитеров Алтайского края:

Цена муку вслед за зерном тоже увеличилась. Спасает лишь то, что выход ржаной муки выше, чем пшеничной. Только на этом можно удерживать экономику производства.

По данным Гильдии, основную долю ржаного хлеба в Алтайском крае производят крупные хлебозаводы. Плюс к этому в последнее время поставки в наше регион увеличили предприятия Новосибирской области.

Местные небольшие пекарни выпуском ржаного хлеба практически не занимаются.

Автоматизированная пекарня в Белокурихе. Евгения Родочинская

Борис Беньковский,

президент Гильдии пекарей и кондитеров Алтайского края:

Крупные хлебозаводы — это диверсифицированные предприятия, которые могут распределять свою доходность с одного вида продукции на другой. Если они не зарабатывают на ржаном хлебе, то могут это делать, к примеру, на кондитерке.

Почему в России дорожает хлеб?

В «Российской гильдии пекарей и кондитеров» утверждают: урожай ржи в стране собран минимальный более чем за полвека — с 1965 года. Цена на ржаную муку в европейской части страны уже оказалось выше пшеничной.

По прогнозам, цена на хлеб в связи с этим может повыситься на 5−10%.