Живущий на Алтае экс-председатель Центробанка рассказал, что нужно России для рывка

Владимир Путин незадолго до своего избрания президентом на очередной срок призвал совершить технологический рывок. Однако финансист Георгий Матюхин, первый председатель Центрального банка России и автор более двух сотен статей о мировых финансах, полагает: за этим призывом не стоят конкретные действия, способные обеспечить динамичный экономический рост. Своими соображениями Матюхин, который сейчас живет в Республике Алтай, поделился с сайтом altapress.ru.

Нужны деньги

— Лидер страны объявил о том, что России нужен мощный рывок в развитии. В этом он не оригинален. После мирового экономического кризиса 1929−1933 годов такая же ситуация сложилась в США. Эта страна совершила рывок в развитии, потому что за спиной президента и его команды стояли мудрые экономисты, в частности Кейнс и Самуэльсон.

Американцы понимали: чтобы сделать рывок, нужны деньги. Им пришлось допустить инфляцию в определенных пределах. Как считает экономическая наука, уровень в 5−6% экономике полезен.

А Центральный банк России, вместо того чтобы насыщать экономику деньгами, наоборот, повысил ключевую ставку, что привело к резкому сокращению финансирования банками промышленного сектора. Получить в банке кредит даже под 10−12% сегодня нереально, а если нет доступа к деньгам, никакого рывка не будет.

Так мало этого. Государство размещает огромные средства в казначейских векселях США под тем предлогом, что за рубежом деньги надежно сохраняются. А ведь они размещены под очень низкий процент, и в дальнейшем капиталисты выдают их нашим же заемщикам под высокий процент. Считаю, что эти деньги надо вернуть в Россию, они могут стать серьезным источником инвестиций.

Георгий Матюхин. Анна Зайкова.

Люди хотят работать

— Некоторые так называемые эксперты утверждают: если экономику наводнить деньгами, инфляция резко возрастет. Но когда в экономике денег много, они становятся дешевле и доступнее, это знает каждый специалист в рыночной экономике.

Для того чтобы рассчитать, какой уровень инфляции необходим экономике, нужны кадры с высокой квалификацией. Не могу сказать этого о руководителе ЦБ РФ, которая, видимо, убедила нашего лидера в том, что низкая инфляция — это для всех хорошо.

Я понимаю, откуда это идет. Когда я работал председателем Центрального банка России, представители Международного валютного фонда все время склоняли нас к тому, чтобы мы добивались низкой инфляции.

Однако это дает хороший эффект в современной Америке, потому что экономический механизм там отлажен. Но если ты в бедную экономику бросишь три копейки, то три копейки в ней и останутся. Я все время с представителями МВФ дискутировал на эту тему и старался убедить их, что нашей экономике надо дорасти до такого уровня.

А сейчас в российской экономике ощущается колоссальная нехватка денег. Люди хотят работать и зарабатывать, но не имеют возможности.

Георгий Матюхин. Анна Зайкова.

Инвестиции в людей

— Деньги нужны экономике, как растениям вода. Но главное — в том, кто владеет лейкой и то ли он поливает, что нужно.

Хорошо, что мысли сконцентрированы на оборонном комплексе — это правильная политика, без этого нам не обойтись. За образец Путин, вероятно, взял идеи лидера Кореи Ким Чен Ына. Но экономисты в российском правительстве, призывая увеличить инвестиции, имеют в виду вложения в технику и оборудование.

Однако не в меньшей степени надо инвестировать в людей. Инвестиции в образование не дают быстрого эффекта. Но вопросы подготовки и переподготовки кадров мы сильно запустили, диспропорция между квалифицированным и неквалифицированным трудом нарастает, специалистов не хватает везде.

В Барнаул я приехал лечиться, потому что в Москве нет врачей, которые могли бы это сделать. Там мне прямо сказали: мы тебя лечить не будем, помирай. Здесь мы нашли отличных врачей. Но вообще, это проблема: везде на один крупный медицинский центр есть только один-два специалиста. То же самое мы видим и на заводах, и в целом в экономике.

Проблема имела место и при советской власти, когда закупали оборудование, а оно бездействовало, потому что на нем некому было работать. Но в то время существовали училища, техникумы, был гладкий переход от среднего образования к высшему. Эта система давала неплохие результаты. Сейчас она разрушена, взамен ничего не создано. Как сделать рывок, если квалифицированных кадров нет и их не готовят?

Георгий Матюхин. Анна Зайкова.

Рублевая биржа

— Часто говорят о том, что России надо освободиться от долларовой зависимости и перейти на расчеты в национальной валюте. Но власти никак не могут этого добиться, потому что изначально взялись решать эту задачу два человека — наш премьер-министр, человек с юридическим образованием, и олигарх Виктор Вексельберг с его, на мой взгляд, сомнительным происхождением капитала.

Между тем много лет Советский Союз вел расчеты с зарубежными странами в национальной валюте — в переводных рублях. Я хорошо помню, как это было организовано, во время моей работы в Международном инвестиционном банке Совета экономической взаимопомощи.

Но в дальнейшем от этого отказались. Потому что для того, чтобы вести расчеты в национальной валюте, необходима сбалансированная торговля. И все страны упирались в то, как сбалансировать экспорт и импорт. Это практически невыполнимая задача, ведь точно рассчитать объемы экспортно-импортных операций за весь год невозможно. Если бы у власти в России стояли образованные люди, они бы поняли, что по этой проторенной дороге ходить не стоит.

Что нужно сделать? Создать руб­левую биржу и продавать все за рубли. У нас есть что продавать — это и нефть, и вооружение, и сельскохозяйственная продукция. Тогда, прежде чем у нас что-то купить, покупатель должен будет приобрести наши рубли. В этом случае мы увидим приток в страну долларов и появятся деньги для инвестирования.

Георгий Матюхин. Анна Зайкова.

Лошадь Мюнхгаузена

— Многие российские проблемы связаны с тем, что в органы власти идут малограмотные люди. Кто сейчас взялся за пенсионную реформу? Люди, которые мало разбираются в вопросе.

Силуанов (Антон Силуанов — первый вице-премьер правительства РФ, министр финансов. — Прим. altapress.ru), например, предложил учить пожилых людей иностранным языкам. Он, наверное, не догадывается, что язык можно выучить только до 30 лет. Я знал людей, которые пытались учить язык в старшем возрасте. Это как лошадь Мюнхгаузена: сколько в нее вливается, столько и выливается.

Принцип подбора и расстановки кадров в органах управления — личная преданность. Сам президент утверждает, что набирает людей по деловым качествам, но тем не менее пристроены все его товарищи по дачному кооперативу «Озеро». Но одно дело хорошо копать на садовом участке, другое — руководить.

Что мы имеем в итоге? Президент подписывает указы, а их не исполняют. Нет интереса у руководителей ведомств, регионов, муниципалитетов добиваться исполнения — им лишь бы отчет написать. А потом на прямой линии с Путиным жители села жалуются, что много лет не могут построить мост через ручей.

Мост — это дело местной власти, а не Путина. Но местный начальник ждет, когда ему дадут указание сверху или «хвоста накрутят».

Георгий Матюхин. Анна Зайкова.

Богатые не воруют

— В советское время система держалась во многом на страхе. Плохо, когда все всего боятся. Но сейчас, наоборот, никто ничего не боится, и это тоже плохо. Как только человека ставят начальником, он начинает подворовывать. Поощряет его и политика Путина: «своих не сдаю», «на переправе лошадей не меняю».

При этом можно воровать и вывозить наворованное за границу. Помню случай с бизнесменом Брынцаловым, который приехал в Швейцарию с миллионами наличных и решил начать какой-нибудь бизнес.

Но там ему тут же перекрыли все пути. В западных странах человек обязан доказать честное происхождение капитала, иначе ему работать не дадут. А у нас, пожалуйста, воруй и вывози. Перекрыть эти каналы мы не можем, потому что есть заинтересованные лица, которым отходит часть вывозимых денег.

Нужно выработать механизм, который создал бы страх у людей перед потерей работы. А это возможно в одном случае: если человеку платят высокую зарплату. Если же он работает за копейки, как он будет рассуждать? Ну и пусть уволят. Проживу и так, картошку в огороде посажу. И это касается всех — и управленцев, и любых других людей.

Человек, который много зарабатывает, по-другому смотрит на жизнь. Богатые люди, если их капитал заработан честным путем, не воруют… В свое время я беседовал в Швейцарии с очень богатыми людьми. Один из них как-то сказал мне: не все проходят испытание деньгами и властью. Что ж, один не пройдет испытание, другой не пройдет, но у кого-то получится.

Без квалифицированных кадров, без специалистов, заинтересованных в результатах работы, призыв сделать рывок в развитии так и останется призывом.

Георгий Матюхин. Анна Зайкова.

Что известно о Георгии Матюхине?

Георгий Гаврилович Матюхин родился в Барнауле в 1934 году, жил здесь до шести лет, затем переехал вместе с родителями в Горно-Алтайск. После войны вернулся в Барнаул, окончил семилетку. Получил среднее специальное образование в Семипалатинском геолого-разведочном техникуме. В 1953—1956 годах работал геологом в Таджикистане и Западной Сибири. Окончил МГИМО в 1961 году.

В 1973—1980 годах работал в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР сначала ведущим, а затем главным исследователем. В 1980—1990 годах — во Всесоюзной академии внешней торговли, Институте США и Канады АН СССР. ЦБ РСФСР возглавил 7 августа 1990 года (сначала был и. о., затем председателем правления), освобожден от должности 16 июня 1992 года.

После этого занимал руководящие должности в коммерческих банках, преподавал. Доктор наук, профессор, автор более 200 статей. Сейчас живет в Республике Алтай.

Цитата

Везде на один крупный медицинский центр есть только один-два специалиста. То же самое мы видим и на заводах, и в целом в экономике