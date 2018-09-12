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Центробанк обвинили в обрушении рубля

Центробанк не выполняет своих конституционных обязанностей, заявил помощник президента РФ Сергей Глазьев на Восточном экономическом форуме.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Глазьев обвинил ЦБ в том, что курсообразование отдано на откуп финансовым спекулянтам. Он также рассказал, как можно улучшить ситуацию на валютном рынке.

По его мнению, на курс рубля прежде всего влияет недостаточное обеспечение регулятором устойчивости курса национальной валюты. Финансовые спекулянты, по мнению Глазьева, произвольно расшатывают рубль и получают гигантские сверхприбыли на том, что дестабилизируют макроэкономическую ситуацию, а денежные власти при этом бездействуют.

«Если бы Центральный банк вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы у нас стабильный начиная с 2014 года и не было бы вообще никаких колебаний», — цитирует помощника президента РБК.

Рубль восстановить можно, обеспечив контроль за валютно-финансовым рынком, уверен помощник президента. Также стоит пресекать манипулирование рынком, проводить интервенции в необходимых масштабах и следить за соответствием национальной валюты фундаментальным факторам, пишет ura.ru. «Это совершенно не сложно сделать», — уверен Глазьев.

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