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25 августа
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Центробанк хочет без суда блокировать вредоносные сайты

Центробанк хочет получить полномочия без решения суда блокировать российские и иностранные сайты, которые используют для финансового мошенничества. Об это сообщили «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

Полномочиями блокировать вредоносные сайты может наделить Центробанк разработанный проект поправок в закон «Об информации». Сейчас законопроект находится на межведомственном согласовании.

По данным источника «Ведомостей», право блокировать сайты, которые вводят в заблуждение потребителей своим названием или предоставляют финансовые услуги без лицензии, может получить либо председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей.

Если Центробанк получит эти полномочия, он станет седьмым госорганом, который может вносить сайты в реестр запрещенной информации.

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