Центробанк хочет без суда блокировать вредоносные сайты

Центробанк хочет получить полномочия без решения суда блокировать российские и иностранные сайты, которые используют для финансового мошенничества. Об это сообщили « Ведомости » со ссылкой на федерального чиновника.

Полномочиями блокировать вредоносные сайты может наделить Центробанк разработанный проект поправок в закон «Об информации». Сейчас законопроект находится на межведомственном согласовании.

По данным источника «Ведомостей», право блокировать сайты, которые вводят в заблуждение потребителей своим названием или предоставляют финансовые услуги без лицензии, может получить либо председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, либо кто-то из ее заместителей.

Если Центробанк получит эти полномочия, он станет седьмым госорганом, который может вносить сайты в реестр запрещенной информации.