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Экономика

Главу Алтая могут наказать за рост дотаций

В кабмине готовят документ о дисциплинарной ответственности глав дотационных регионов. В их числе называют Республику Алтай. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект Минфина РФ. В Совете Федерации предлагают губернаторов сразу увольнять.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.

Меры направлены на стимулирование субъектов формировать реалистичные параметры казны.

Речь идет о тех субъектах, где доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40%.

В частности, называются республики Дагестан, Ингушетия, Крым, Алтай, Тыва, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Карелия, Северная Осетия — Алания, Камчатский край и Севастополь.

«Проблема в том, что многие региональные власти до сих пор рассчитывают на поддержку федерального центра. Необходимо менять отношение к бюджетным деньгам», — считает профессор кафедры регионоведения Московского гуманитарного университета Алексей Скопин.

Ранее Алтайский край занял пятое место среди российских регионов, которые получат наибольшие дотации в 2019 году.

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