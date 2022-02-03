Годовая инфляция достигла 8,82%

Годовая инфляция в России на 28 января, по оценке Минэкономразвития, достигла 8,82% после 8,64% на 21 января. Об этом говорится в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации», сообщает «Интерфакс» .

Ведомство указывает на рост этого показателя — 8,62% на 14 января, 8,61% на 10 января и 8,39% на конец декабря.

Росстат ранее сообщил, что за неделю с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее.

«В годовом выражении рост цен по состоянию на 28 января составил 8,82% год к году (оценка может быть уточнена после выхода отчетных данных за январь 2022 года)», — оценило Минэкономразвития годовую инфляцию на 28 января.

<Росстат годовые оценки дает только по итогам месяца, указывает bfm.ru>

Из обзора

«Сдерживающее влияние на отчетной неделе оказало снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (0,14% после 0,18%) и замедление инфляции в секторе туристических и регулируемых услуг (0,12% после 0,16%). Вместе с тем цены на продукты питания выросли на 0,31% (0,21% неделей ранее) за счет удорожания как плодоовощной продукции (1,14%), так и других продуктов питания (0,19%)», — приводит данные Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в лидеры по росту цен в России.