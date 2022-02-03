3 февраля -18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Годовая инфляция достигла 8,82%

Годовая инфляция в России на 28 января, по оценке Минэкономразвития, достигла 8,82% после 8,64% на 21 января. Об этом говорится в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации», сообщает «Интерфакс».

В продуктовом магазине.
В продуктовом магазине.
unsplash.com

Ведомство указывает на рост этого показателя — 8,62% на 14 января, 8,61% на 10 января и 8,39% на конец декабря.

Росстат ранее сообщил, что за неделю с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее.

«В годовом выражении рост цен по состоянию на 28 января составил 8,82% год к году (оценка может быть уточнена после выхода отчетных данных за январь 2022 года)», — оценило Минэкономразвития годовую инфляцию на 28 января.

<Росстат годовые оценки дает только по итогам месяца, указывает bfm.ru>

Из обзора

«Сдерживающее влияние на отчетной неделе оказало снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (0,14% после 0,18%) и замедление инфляции в секторе туристических и регулируемых услуг (0,12% после 0,16%). Вместе с тем цены на продукты питания выросли на 0,31% (0,21% неделей ранее) за счет удорожания как плодоовощной продукции (1,14%), так и других продуктов питания (0,19%)», — приводит данные Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в лидеры по росту цен в России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость