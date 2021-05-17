Голикова предложила Путину расширить применение маткапитала

По мнению Голиковой, сертификат должен идти на оплату образовательных услуг со стороны индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию.
Также необходимо разрешить самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка — сейчас это возможно при достижении ребенком трехлетнего возраста.
«Голикова поручит Минтруду подготовить законопроект с нововведениями, если получит согласие главы государства», — отмечает издание со ссылкой на свои источники.
В Минтруде сообщили, что пока не получали соответствующих поручений.
В ведомстве подчеркнули, что постоянно ведут работу по расширению возможностей для получателей маткапитала.
Ранее Голикова сообщила, что маткапитал с 2007 года получили более 11 млн семей. Сейчас его размер составляет 483 тыс. рублей за первого ребенка и 639 тыс. за второго.