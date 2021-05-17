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Экономика

Голикова предложила Путину расширить применение маткапитала

Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением расширить возможности применения материнского капитала, пишут «Известия».

Владимир Путин и Татьяна Голикова.
Владимир Путин и Татьяна Голикова.
kremlin.ru

По мнению Голиковой, сертификат должен идти на оплату образовательных услуг со стороны индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию.

Также необходимо разрешить самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка — сейчас это возможно при достижении ребенком трехлетнего возраста.

«Голикова поручит Минтруду подготовить законопроект с нововведениями, если получит согласие главы государства», — отмечает издание со ссылкой на свои источники.

В Минтруде сообщили, что пока не получали соответствующих поручений.

В ведомстве подчеркнули, что постоянно ведут работу по расширению возможностей для получателей маткапитала.

Ранее Голикова сообщила, что маткапитал с 2007 года получили более 11 млн семей. Сейчас его размер составляет 483 тыс. рублей за первого ребенка и 639 тыс. за второго.

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