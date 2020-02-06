Голикова рассказала, сколько денег уйдет на выплату маткапитала

Голикова отметила, что такие данные получены с учетом прогноза, который сегодня имеется по рождаемости на 2020 год.
«Соответственно, это будет более 1 100 000 наших семей», — сказала вице-премьер на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.
На финансовое обеспечение соответствующих мер в 2020 году планируется использовать 122 млрд рублей, в 2021 году — 210,7 млрд, а в 2022 году — 265,8 млрд.
«Поправки готовятся, и также подготовлены поправки в бюджет Пенсионного фонда», — заверила Голикова.
Ранее Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление маткапитала в 2020—2022 годах. Также ведомство предложило ввести дополнительные меры и направить дополнительно 120,7 млрд рублей на выплату семейного капитала в 2020 году.
Напомним, 15 января Путин поручил увеличить маткапитал на второго ребенка и ввести выплаты на первенца.