Доходы, пособия, маткапитал. Что говорил об этом Путин в послании политической элите

На церемонию приглашены около 1300 человек. На оглашении послания присутствовал и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава государства традиционно говорил об исторической перспективе России. В частности, о том, сколько будет россиян «сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни».

Путин признал, что число рождений вновь падает: «Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия».

Суммарный коэффициент

Суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Для России это мало.

Послание президента Федеральному Собранию , 15 января 2020. kremlin.ru

Для сравнения — 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Хуже было в 90-х годах. «В 1999-м, например, 1,16 всего. Хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе люди вынужденно откладывали рождение ребенка», — пояснил российский лидер.

По словам главы государства, в 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7.

Ясли

При выстраивании долгосрочной политики поддержки семьи — уверен Путин — нужно идти от конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная семья.

«Так, важнейший, чувствительный вопрос — возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тыс. новых мест в яслях. Однако за 2018−2019 годы вместо 90 тыс. таких мест создано 78 тыс. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тыс. мест. На остальные до сих пор просто не получена образовательная лицензия. Значит, такие ясли не готовы принять детей», — заявил президент.

Послание президента Федеральному Собранию , 15 января 2020. kremlin.ru

Доходы и решения

Владимир Путин признал, что есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части граждан, семей.

По разным оценкам, порядка 70−80% семей с низкими доходами — это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто, даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный, сказал Путин.

«С января семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тыс. рублей на одного ребенка в месяц. <…> Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах Федерации — теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока», — сказал глава государства.

И предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Причем уже с 1 января 2020 года.

Послание президента Федеральному Собранию , 15 января 2020. kremlin.ru

«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход», — отметил президент.

Поэтапные шаги

Выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи.

«Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система, и если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный ПМ, это 11 с лишним тысяч. Здесь цифры, повторяю, тоже будут разные, но примерно, в среднем это будет 11 тысяч на ребенка в месяц», — объяснил Путин.

Маткапитал

Президент предложил поддержать тех, кто начинает семейную жизнь и мечтает о детях. И предложил новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января.

«Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года — это 466 617 рублей.<…> Предлагаю увеличивать материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка», — заявил Путин.

Послание президента Федеральному Собранию , 15 января 2020. kremlin.ru

Таким образом общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться, пообещал президент.

И уже принято решение, что при рождении третьего ребенка государство «гасит» за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита.

Также президент предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс. Для реализации этой меры глава государства предложил направить средства федерального, регионального и местного бюджетов.