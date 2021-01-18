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Экономика

Госдолг Алтайского края остался неизменным

Размер государственного долга Алтайского края на 1 января составил 1 млрд 857 млн 571 тысячу рублей, говорится на сайте регионального минфина.

Финансы. Доход.
Финансы. Доход.
СС0

Основную часть суммы составляют бюджетные кредиты — более 1,85 млрд рублей. Остальное приходится на государственные гарантии.

На 1 января 2020 года сумма госдолга была аналогичной. В 2019 году она составляла 1 млрд 934 млн 143 тысячи рублей, в 2018 переваливала за 2 млрд рублей.

Несмотря на то, что госдолг с приходом губернатора Виктора Томенко сократился, глава региона давал понять, что готов пользоваться инструментами вроде займов и кредитов.

Ранее сообщалось, что долг Барнаула по исполнительным листам за 2020 год возрос почти на 700 млн рублей.

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