Госдолг России за полгода вырос на 1,5 трлн рублей

Госдолг России по итогам первой половины года превысил 20 триллионов рублей. Это почти на 1,5 трлн рублей больше уровня начала года, говорится в оперативном докладе Счетной палаты.

Сейчас госдолг составляет 17,7% от прогнозируемого уровня ВВП.

Внутренний долг вырос на 9,7% (до 16,18 триллиона рублей).

Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга за январь-июнь 2021 года составили 506 млрд рублей, из них 434,5 млрд приходятся на внутренний долг, пишет bfm.ru.

Счетная палата отметила — первые шесть месяцев года охарактеризовались высокими темпами роста экономики, однако связала его с эффектом низкой базы 2020 года.

За 2020 год государственный долг России увеличился на 5,4 триллиона рублей. Он достиг значения в 18,986 триллиона рублей. Это составляет 18,8% от ВВП страны. В 2020 году государственный долг увеличился на 39,9%, в то время как в 2019-м показатель вырос на 7,8%, до 12,3% ВВП.