10 января
﻿
Экономика

Границы ключ. Какие погранпереходы реконструируют на Алтае

До 2027 года в России реконструируют 84 погранперехода. В приоритете, помимо прочего, оказались и переходы на границе с Казахстаном. Сколько таких пунктов попадут в программу реконструкции на Алтае, выяснил altapress.ru.

Таможенный контроль.
Таможенный контроль.
stu.customs.gov.ru

Огласите весь список, пжалста…

Статистика не знает, сколько в СССР стульев, однако количество погранпереходов между Россией и Казахстаном ей хорошо известно. Их перечислили altapress.ru в «Росгранстрое».

По информации ведомства, на российско-казахстанском участке госграницы 52 пункта пропуска: 30 автомобильных, 19 железнодорожных, один речной и еще два не функционируют.

В Алтайском крае действуют 12 переходов:

  • 7 автомобильных — Веселоярск, Горняк, Кулунда (Шарбакты), Малиновое Озеро, Михайловка, Павловка (Славгород), Топольное;
  • 4 железнодорожных — Кулунда, Локоть, Невяровская, Третьяково;
  • 1 воздушный — Барнаул.

Несмотря на то, что в крае находится почти четверть всех русско-казахских погранпереходов, ни один из них реконструировать не собираются.

Там, где нас нет

Соседним регионам повезло несколько больше. Погранпереходы между РФ и Казахстаном реконструируют в Омской и Новосибирской областях. Кроме того, заключен контракт на модернизацию автомобильного пункта пропуска между Республикой Алтай и Монголией в Ташанте.

Пункт пропуска Ташанта.
Пункт пропуска Ташанта.
ФГКУ Росгранстрой.

Срок реализации последнего: 2022−2027 годы. Показатели планируемой пропускной способности после реконструкции составят 1020 транспортных средств (из них 400 грузовых, 600 легковых и 20 пассажирских) и 4 тыс. человек в сутки. В настоящее время проектная пропускная способность составляет порядка 100 машин в день.

Начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов отмечал, что переход приобретает особую актуальность в условиях развития новых транспортных коридоров, завершения строительства монгольского участка дороги, соединяющей Китай и Россию, и прогнозируемого увеличения транзита китайских товаров через Монголию.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость