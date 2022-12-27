На машине до Китая. Пассажирское наземное сообщение между Россией и Поднебесной может открыться в 2023 году

В генконсульстве заявили, что процесс перехода на наземное сообщение будет поэтапным.
Сначала отменят карантин для въезжающих из-за границы. Постепенно изменят правила пребывания в Китае для российских водителей.
В тестовом режиме будет открыто пассажирское сообщение. Его будут осуществлять через один из российско-китайских погранпереходов.
Эти вопросы прорабатывают приграничные с Россией региональные китайские власти, отметили в ведомстве.
Ранее стал известно, что Алтай собирается сотрудничать с Индией и продавать ей панты, мумие и орехи кедра.
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