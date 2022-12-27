На машине до Китая. Пассажирское наземное сообщение между Россией и Поднебесной может открыться в 2023 году

Пассажирское наземное сообщение через российско-китайскую границу может открыться в пробном режиме на одном из погранпереходов в начале 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.

В генконсульстве заявили, что процесс перехода на наземное сообщение будет поэтапным.

Сначала отменят карантин для въезжающих из-за границы. Постепенно изменят правила пребывания в Китае для российских водителей.

В тестовом режиме будет открыто пассажирское сообщение. Его будут осуществлять через один из российско-китайских погранпереходов.

Эти вопросы прорабатывают приграничные с Россией региональные китайские власти, отметили в ведомстве.

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