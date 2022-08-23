Туда, обратно и под суд. На Алтае будут судить граждан Казахстана за незаконное пересечение границы

Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 322 УК РФ, направили в Усть-Коксинский районный суд, сообщает «Новости Горного Алтая».
Следствие установило, что обвиняемые пересекли границу в июне 2022 года.
Как сообщили в прес-службе прокуратуры по республике, подозреваемые знали, где проходит граница России с Казахстаном.
Заранее договорившись, они верхом на конях пересекли ее без разрешения, вне пункта пропуска.
Обвиняемые прошли вглубь страны на 343 метра. Их задержали российские пограничники.
Им грозит лишение свободы до шести лет, судить их будут в Республике Алтай.