23 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Туда, обратно и под суд. На Алтае будут судить граждан Казахстана за незаконное пересечение границы

Двух граждан Казахстана обвиняют в незаконном пересечении по предварительному сговору государственной границы России.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
@olga_rett

Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 322 УК РФ, направили в Усть-Коксинский районный суд, сообщает «Новости Горного Алтая».

Следствие установило, что обвиняемые пересекли границу в июне 2022 года.

Как сообщили в прес-службе прокуратуры по республике, подозреваемые знали, где проходит граница России с Казахстаном.

Заранее договорившись, они верхом на конях пересекли ее без разрешения, вне пункта пропуска.

Обвиняемые прошли вглубь страны на 343 метра. Их задержали российские пограничники.

Им грозит лишение свободы до шести лет, судить их будут в Республике Алтай.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость