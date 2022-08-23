Сибиряк разбился насмерть, выпрыгнув из окна следственного отдела

Инцидент произошел в Норильске 22 августа.
По предварительной информации, в следственный отдел доставили 23-летнего подозреваемого для проведения необходимых процедур.
Внезапно мужчина выпрыгнул в окно с шестого этажа. От полученных травм его смерть наступила мгновенно на месте.
Сейчас следователи проводят проверку действий сотрудников на халатность. После этого они будут принимать процессуальное решение.
Ранее в Кемеровской области в СИЗО № 1 арестованные захватили в заложники трех сотрудников учреждения.