23 августа
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Происшествия

Сибиряк разбился насмерть, выпрыгнув из окна следственного отдела

Следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят проверку из-за гибели подозреваемого, сообщают в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Инцидент произошел в Норильске 22 августа.

По предварительной информации, в следственный отдел доставили 23-летнего подозреваемого для проведения необходимых процедур.

Внезапно мужчина выпрыгнул в окно с шестого этажа. От полученных травм его смерть наступила мгновенно на месте.

Сейчас следователи проводят проверку действий сотрудников на халатность. После этого они будут принимать процессуальное решение.

Ранее в Кемеровской области в СИЗО № 1 арестованные захватили в заложники трех сотрудников учреждения.

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