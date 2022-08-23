Сибиряк разбился насмерть, выпрыгнув из окна следственного отдела

Следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят проверку из-за гибели подозреваемого, сообщают в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Норильске 22 августа.

По предварительной информации, в следственный отдел доставили 23-летнего подозреваемого для проведения необходимых процедур.

Внезапно мужчина выпрыгнул в окно с шестого этажа. От полученных травм его смерть наступила мгновенно на месте.

Сейчас следователи проводят проверку действий сотрудников на халатность. После этого они будут принимать процессуальное решение.

Ранее в Кемеровской области в СИЗО № 1 арестованные захватили в заложники трех сотрудников учреждения.