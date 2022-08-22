Арестованные захватили в заложники трех сотрудников СИЗО в Сибири

В Кемеровской области в СИЗО № 1 восемь арестованных взяли в заложники трех сотрудников учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Арестанты выдвинули ряд требований. Они потребовали предоставить им мобильные телефоны, наркотики и сигареты.

«Изначально заключенные добровольно освободили одного заложника, после чего оставшиеся в заложниках сотрудники учреждения были освобождены в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах, никто не пострадал.» — сообщают в пресс-службе ведомства.

Против арестованных возбудили уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ — захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

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