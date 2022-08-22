22 августа
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Происшествия

В Алтайском крае вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погиб полицейский

В Алтайском крае суд вынес приговор виновнику аварии, в которой погиб сотрудник полиции и пострадали еще двое.

Полицейский погиб в ДТП на Алтае.
Полицейский погиб в ДТП на Алтае.
vk.com/altaikrai.sledcom.

Как сообщили в региональном СУ СКР, ДТП с участием трех автомобилей произошло 18 февраля на трассе Мартыново — Тогул — Залесово.

60-летний водитель Renault Kangoo Express пошел на обгон и врезался в Mazda Familia. В результате аварии погиб полицейский — пассажир Mazda. Водителя и еще одного пассажира, один из которых — следователь СК, с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

«В ходе предварительного следствия мужчина вину признал, пояснив, что, несмотря на многолетний опыт вождения. Он, не учтя погодные условия, принял решение выполнить обгон», — сообщили в ведомстве.

Суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил водительских прав на 2 года.

Ранее мы писали, что погибшим оказался 23-летний сержант полиции Дмитрий Цорн.

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