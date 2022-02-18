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Происшествия

Полицейский погиб в ДТП на Алтае: подробности массовой аварии на заснеженной трассе

В Алтайском крае сотрудник полиции погиб в ДТП, произошедшем рано утром 18 февраля в Кытмановском районе, сообщает «В курсе 22».

Массовое ДТП на Алтае.
Массовое ДТП на Алтае.
t.me/vkurse22.

Ранее сообщили, что авария с участием как минимум трех автомобилей произошла на трассе Мартыново — Тогул — Залесово.

В региональном МВД рассказали, что в результате ДТП пострадали три человека, один — погиб.

«Погибший является сотрудником полиции, находился при исполнении служебных обязанностей», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Kangoo Express, двигаясь со стороны Заринска в направлении села Кытманово, решил пойти на обгон.

«Выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Mazda Familia, двигавшимся со стороны села Кытманово в направлении Заринска», — уточнили в МВД.

В результате ДТП пассажир автомобиля Mazda погиб на месте.

Водитель автомобиля Renault, а также водитель автомобиля Mazda и его пассажир получили травмы различной степени тяжести — их доставили в медучреждение.

Судя по видео, опубликованному в паблике «Инцидент Барнаул», в ДТП также принял участие автомобиль такси Nissan — в машине не было пассажиров. Водитель рассказал, как произошла авария.


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