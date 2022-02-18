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Происшествия

В ДТП на Алтае погиб 23-летний полицейский, а следователь СК получил множественные переломы

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и пострадал следователь СК, сообщает региональный следком.

Полицейский погиб в ДТП на Алтае.
Полицейский погиб в ДТП на Алтае.
vk.com/altaikrai.sledcom.

Напомним, ДТП с участием трех автомобилей произошло рано утром 18 февраля на трассе Мартыново — Тогул — Залесово.

Водитель автомобиля Renault Kangoo Express, двигаясь со стороны Заринска в направлении села Кытманово, решил пойти на обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Mazda Familia, двигавшийся со стороны села Кытманово в направлении Заринска.

Полицейский — пассажир автомобиля Mazda — погиб на месте. Водителя и еще одного пассажира, один из которых — следователь СК, с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Заринска, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека», — рассказали в ведомстве.

В СК уточнили, что следователя в тяжелом состоянии госпитализировали с множественными переломами и травмой живота.

Следователь и полицейский направлялись по служебной необходимости в следственный отдел Заринска. СК выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника МВД.

Полицейский погиб в ДТП на Алтае.
Полицейский погиб в ДТП на Алтае.
22.мвд.рф.

В региональном МВД выразили искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего сотрудника — 23-летнего сержанта полиции Дмитрия Цорна.

«Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны руководства и личного состава органов внутренних дел Алтайского края», — сообщили в ведомстве.


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